انت الأن تتابع خبر كم سيحصل الأهلي في حال الفوز ببطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم 2023 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عرف النادي الأهلي، منافسه في دور الثمانية من بطولة الدوري الأفريقية لكرة القدم، والتي تقام هذا العام في نسخة أولى بمشاركة 8 أندية بما فيهام المارد الأحمر بالإضافة لكل من الترجي الرياضي التونسي، والوداد البيضاوي المغربي، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي ، بيترو أتلتيكو دي لواندا الأنجولي وأنيمبا النيجيري وسيمبا التنزاني بالإضافة لمازيمبي الكونغولي.وتم تصنيف الفرق المشاركة إلى تصنيف أول وثانٍ، حيث يلتقي كل فرق من التصنيف الأول بنظير له من التصنيف الثاني.

التصنيف الأول : الأهلي – الوداد المغربي – الترجي التونسي – صن داونز الجنوب أفريقي.

التصنيف الثاني: مازيمبي الكونغولي – بترو أتليتكو الأنجولي – سيمبا التنزاني – إنيمبا النيجيري.

جوائز الدوري الأفريقي لكرة القدم 2023

تقارير كشفت أن جوائز النسخة الحالية من الدوري الأفريقي لكرن القدم، ستكون حصول كل فريق على 700 ألف دولار نظير المشاركة في البطولة من الدور ربع النهائي.

الفريق المتأهل إلى الدور نصف النهائي سيحصل أيضاً على مكافأة قدرها 800 ألف دولار، وفي حال التأهل إلى المباراة النهائية يحصل الفائز بالبطولة على مليون دولار والخاسر على نصف مليون دولار.

كم سيحصل الأهلي لو فاز بالدوري الأفريقي لكرة القدم

بما يعني أن الأهلي لو فاز بالبطولة الوليدة في نسختها الأولى، سيحصل على مبلغ 2.5 مليون دولار أمريكي في البطولة التي ستقام خلال الفترة من 20 أكتوبر حتي 11 نوفمبر، بينما الفريق الوصيف سيحصل على ما يصل إلى 2 مليون دولار.

نتائج قرعة الدوري الأفريقي لكرة القدم 2023 :

الأهلي ضد سيمبا التنزاني ( مباراة الذهاب في دار السلام يوم 20 أكتوبر والإياب في القاهرة يوم 24 أكتوبر).

الترجي التونسي ضد مازيمبي الكونغولي.

الوداد المغربي ضد انيمبا النيجيري.

ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي ضد بترو اتليتكو الأنجولي.