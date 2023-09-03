انت الأن تتابع خبر جدول مباريات اليوم الاحد 3 سبتمبر والقنوات الناقلة.. ليفربول يواجه أستون فيلا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر جدول مباريات اليوم الاحد 3 سبتمبر 2023 من أبرز الأشياء الذي يبحث عنها الجميع طوال الوقت، ويريدون أيضاً معرفة القنوات التي تقوم ببث ونقل المباريات الهامة، وسوف تقدم الكثير من اللقاءات الهامة، ومن أبرزها لقاء أرسنال أمام مانشستر يونايتد في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الحالي 2023/2024.

مباريات اليوم

ويبث أيضاً لقاء ليفربول المحترف فيه الفرعون المصري محمد صلاح أمام أستون فيلا، وتقدم مباريات اليوم على الكثير من الملاعب العربية والعالمية، حيث أن جميع عشاق الساحرة المستديرة يبحثوت وراء مشاهدة المباريات الهامة والحماسية سواء على المستوى العربي أو الأوروبي.

جدول مباريات اليوم

وسوف نقدم جدول مباريات اليوم الأحد التي تبث ضمن الجولة الرابعة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن أبرزها مباراة آرسنال أمام مانشستر يونايتد، وهذا بجانب مباراة ليفربول أمام أستون فيلا، ونبث مباريات الدوري الإسباني وتبث مواجهة برشلونة وأوساسونا، وايضاً لقاء أتلتيكو مدريد أمام إشبيلية، وأيضاً لكل عشاق الدوري الإيظالي وسوف تقدم مباراة ليوفينتوس أمام إمبولي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

كريستال بالاس X وولفرهامبتون – 4 مساء – beIN Sports 2 HD Premium

ليفربول X أستون فيلا – 4 مساء – beIN Sports 1 HD Premium

أرسنال * مانشستر يونايتد – 6.30 مساء – beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

جيرونا X لاس بالماس – 3 مساء – beIN Sports HD 1

ريال مايوركا X أتلتيك بيلباو – 5.15 مساء – beIN Sports HD 1

أتلتيكو مدريد X إشبيلية – 7.30 مساء – beIN Sports HD 1

أوساسونا X برشلونة – 10 مساء – beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

إنتر ميلان X فيورنتينا – 7.30 مساء – AD SPORTS Premium 1

تورينو X جنوي – 7.30 مساء

إمبولي X يوفنتوس – 9.45 مساء – AD SPORTS Premium 1

ليتشي X ساليرنيتانا – 9.45 مساء – AD SPORTS Premium 2

مواعيد مباريات الدوري الألماني

آينتراخت فرانكفورت X كولن – 4.30 مساء

يونيون برلين X لايبزيج – 6.30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

تولوز X كليرمون فوت – 2 ظهرًا

ليل X مونبلييه – 4 مساء

لوهافر X لوريان – 4 مساء

ميتز X ستاد ريمس – 4 مساء

نيس X ستراسبورج – 6.05 مساء

ليون X باريس سان جيرمان – 9.45 مساء