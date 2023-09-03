انت الأن تتابع خبر موعد مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني 2023-2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سيكون ملعب “ال سادار”، مسرحا لمباراة برشلونة وأوساسونا في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2023/2024 والتي ستقام اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023.برشلونة يحتل المركز الرابع برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل في الجولات الثلاث الماضية، بينما أصحاب الأرض يتواجدون في المركز السادس بست نقاط من فوزين وهزيمة.

ويأمل تشافي المدير الفني لفريق برشلونة في تحقيق الفوز على أوساسونا والحصول على النقاط الثلاث للاستمرار في المنافسة على لقب الدوري الإسباني منذ البداية مع فريق ريال مدريد.

موعد مباراة برشلونة وأوساسونا

المباراة ستقام اليوم الأحد 3 سبتمبر، وتنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وأوساسونا

المباراة مذاعة اليوم عبر قناة beIN sports 1.

معلق مباراة برشلونة أوساسونا اليوم في الدوري الإسباني

المباراة من تعليق علي محمد علي.

قائمة برشلونة لمواجهة أوساسونا في الدوري الإسباني

قائمة الفريق الكتالوني المستدعاة من قبل المدير الفني تشافي، شهدت استدعاء الوافدين الجديدين جواو كانسيلو وجواو فيليكس بجانب ظهور إينجيو مارتينيز بعد الحصول على التصريح الطبي.

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، إينياكي بينيا، دييجو كوشين.

الدفاع: جواو كانسيلو، أليخاندرو بالدي، إينيجو مارتينيز، أندريس كريستنسن، ماركوس ألونسو، جول كوندي، باو كوبارسي.

الوسط: جافي، فيرمين لوبيز، أوريول روميو، فرينكي دي يونج، مارك كاسادو، سيرجي روبيرتو، إلكاي جوندوجان.

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، فيران توريس، رافينها، جواو فيليكس، لامين يامال.

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة أوساسونا اليوم

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: بالدي – كريستينس – كوندي – سيرجي روبيرتو.

خط الوسط: دي يونج – روميو – جوندوجان.

خط الهجوم: لامين يامال – روبرت ليفاندوفسكي – رافينها.