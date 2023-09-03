انت الأن تتابع خبر موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي .. لن تتخيل مين هيعلق النهاردة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول مباراة من العيار الثقيل عصر اليوم الأحد الموافق 3 سبتمبر الجاري أمام أستون فيلا، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي للموسم الجديد 2023-2023.

ليفربول وأستون فيلا:

وتقام مباراة ليفربول وأستون فيلا على أرضية ملعب آنفيلد معلق الريدز في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، وذلك بعد الفوز في الجولة الماضية أمام نيوكاسل بنتيجة هدفين مقابل هدف حيث جاءت الأهداف عن طريق كلا من أنتوني جوردون في الدقيقة الخامسة والعشرون من عمر الشوط الأول لصالح نيوكاسل بينما سجل داروين نونيز هدف التعادل في الدقيقة الثانية والثمانون، قبل أن يعاد نفس اللاعب بمساعدة محمد صلاح نجم منتخب مصر من تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه في الوقت البدل ضائع

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي :

تنطلق مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي ، في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي:

تنقل قناة “beIN Sports 1 HD Premium ” بنقل مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

معلق مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي:

وأعلنت مجموعة بي أن سبورت الرياضية الناقل الحصري للبطولة والعديد من البطولات الأوروبية عن تعيين الجزائري حفيظ دراجي معلقاً لمباراة ليفربول وأستون فيلا

ترددت القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي:

القمر الصناعي : نايل سات

اسم القناة :beIN Sports 1 HD Premium

تردد القناة: 11013.

الترميز: 27500.

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: H.

القمر الصناعي : سهيل سات

اسم القناة :beIN Sports 1 HD Premium

تردد القناة: 11623.

الترميز: 27500.

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: H.

القمر الصناعي : عرب سات

اسم القناة :beIN Sports 1 HD Premium

تردد القناة: 12379.

الترميز: 27500.

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: H.