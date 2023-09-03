ترتيب الفرق في منافسات دوري كرة اليد

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رياض - احمد صلاح - تصدر فريقا السلط والأهلي ترتيب دوري الدرجة الأولى لكرة اليد، برصيد 12 نقطة لكل فريق، بعد الانتصارين الأخيرين على فريقي الحسين والعربي ضمن منافسات الجولة السادسة.

ونجح فريق السلط في تحقيق الفوز على فريق الحسين اربد بنتيجة 34-29، فيما فاز فريق الأهلي على فريق العربي بنتيجة 26-23 في المباراتين اللتين جرتا مساء السبت، في صالة الحسن بإربد.

وشهدت الجولة السادسة أيضا فوز كفرسوم على الكتة بنتيجة 37-33 وفوز القوقازي على يرموك الشونة بنتيجة 44-36.

وتبدأ لقاءات الجولة السابعة والأخيرة من المرحلة الأولى لدوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد يوم الجمعة المقبل بمباراتين، حيث يلتقي فريقا السلط والأهلي عند السادسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ثم يلتقي بذات الصالة فريقا الكتة والقوقازي عند الثامنة مساء.

وتقام يوم السبت المقبل، في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد مباراتان، حيث يلتقي فريقا الحسين ويرموك الشونة عند السادسة مساء، ثم يلتقي فريقا العربي وكفرسوم عند الثامنة مساء.

وضمن فريقا السلط والأهلي في وقت سابق، التأهل إلى المربع الذهبي، حيث يملك كل فريق حاليا 12 نقطة، فيما لم تتحدد هوية الفريقين المتأهلين إلى المربع الذهبي، بانتظار ما ستسفر عنه لقاءات الجولة السابعة، والتي تجمع العربي وكفرسوم، والحسين ويرموك الشونة، حيث تملك فرق العربي والحسين وكفرسوم 6 نقاط.