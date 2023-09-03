انت الأن تتابع خبر البدء بالتصويت لأفضل لاعب بغرب آسيا .. العوضات بينهم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدأ التصويت على أفضل لاعب في غرب آسيا لشهر آب الماضي ، ويستمر حتى يوم الخميس المقبل .

وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مساء الأحد، عن المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في غرب القارة لشهر أغسطس/آب الماضي، وفق اختيار الجمهور.

ويتنافس على الجائزة أنس العوضات (الوحدات الأردني)، "كريستيانو رونالدو وعبد الرزاق حمد الله وروبرتو فيرمينو", يوسف نياكاتي (بني ياس الإماراتي)، ياسين براهيمي (الغرافة القطري)، حمزة عيسى (ثقافي طولكرم الفلسطيني)، الحاج مالك (الأنصار اللبناني)".

ويستمر التصويت على موقع الاتحاد الآسيوي حتى الثامنة مساء الخميس المقبل بتوقيت السعودية.