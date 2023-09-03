انت الأن تتابع خبر نتائج قرعة دور الـ 32 من بطولة كأس الأردن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سحبت اليوم الأحد، في مقر اتحاد كرة القدم، قرعة دور الـ 32 من بطولة كأس الأردن CFI، لموسم 2023/2024.

وأفرزت القرعة عن مواجهة الوحدات –حامل لقب البطولة- مع جرش، فيما يلتقي شباب العقبة – وصيف الموسم الماضي – مع الوحدة، والفيصلي مع حرثا، والحسين مع عمان FC، وشباب الأردن مع دير أبي سعيد.

ويواجه الصريح نظيره الطيبة، ويلتقي الأهلي مع العالية، ومعان مع اتحاد الرمثا، والرمثا مع وادي الريان، والسرحان مع أم القطين، ومغير السرحان مع صما، والهاشمية مع اليرموك، والجليل مع دوقرة، والسلط مع العربي، والجزيرة مع مرج الحمام، وسحاب مع البقعة.

وتقام المواجهات من 24 إلى 30 أيلول الحالي على ملاعب الفرق التي حملت أرقاما فردية خلال القرعة.

وحسب تعليمات البطولة، تقام مباريات هذا الدور وما يليه من أدوار بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وسيجري اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة في حال التعادل بالوقت الأصلي.

وعلى صعيد المباراة النهائية للبطولة، وفي حال اختلاف الملعب البيتي للفرق المتأهلة، سيحدد مكان إقامتها عن طريق القرعة، وإذا انتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل، سيتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية ثم إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب، على أن يوزع الريع مناصفة بين الفريقين.

يشار إلى أن دور الـ 32 من البطولة، يشهد مشاركة أندية المحترفين الـ12، إضافة إلى (الجزيرة، الصريح، الهاشمية، السرحان، اتحاد الرمثا، اليرموك، عمان FC، العالية، البقعة، العربي) من دوري الدرجة الأولى، والفرق الـ 10 المتأهلة من الدور التمهيدي: (دوقرة، الطيبة، صما، مرج الحمام، دير أبي سعيد، وادي الريان، الوحدة، حرثا، أم القطين، وجرش).

وأطلق الاتحاد الأردني لكرة القدم، مسمى جديدا على بطولة كأس الأردن خلال المواسم الثلاثة المقبلة لتصبح (كأس الأردن - CFI)، حيث أن شركة (CFI) تعد شريك التداول المالي لدى الاتحاد، بموجب اتفاقية رعاية للمنتخبات الوطنية، وبطولات المحترفين، وعدد من المسابقات النسوية، لثلاثة مواسم، ابتداءً من موسم 2023/2024.