لاعب المنتخب الوطني يحرز الذهبية ببطولة كأس التحدي للجمباز

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رياض - احمد صلاح - أحرز لاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود ، المركز الأول بطولة كأس التحدي والمقامة للجمباز ، وحصل على الميدالية الذهبية.

وواصل أبو السعود، تألقه وحقق مساء الأحد، الميدالية الذهبية، على جهاز حصان المقابض، وذلك خلال مشاركته في بطولة كأس التحدي والمقامة في مدينة ميرسين التركية.

وحل "أبو السعود" في المركز الأول بعد أن جمع ١٥.٥٥٥ نقطة تاركاً المركز الثاني للأوكراني أوليغ فيرنيف الذي نال الفضية بجمعه ١٤.٨٠٠ نقطة وجاء الفنلندي أوسكار كيرميس ثالثاً بمجموع ١٣.٥٠٠ نقطة.

يذكر أن أحمد أبو السعود يستعد للمشاركة في النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية والتي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية، وذلك خلال الفترة من ٢٣ سبتمبر إلى ٨ أكتوبر القادمين.