أرسنال يهزم يونايتد وليفربول يواصل انتصاراته

أرسنال يهزم يونايتد وليفربول يواصل انتصاراتهحقق فريق أرسنال انتصارًا على حساب ضيفه مانشستر يونايتد بثلاثية لهدف مساء اليوم الأحد في قمة مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح ماركوس راشفورد التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 27، وعدل مارتن أوديجارد النتيجة لأرسنال بالدقيقة 29، قبل أن يسجل ديكلان رايس هدف في الدقيقة 96، تبعه جيسوس بالهدف الثالث عند الدقيقة 100.

وبهذه النتيجة، رفع أرسنال رصيده إلى 10 نقاط ليرتقي إلى المركز الخامس، بينما تجمد رصيد اليونايتد عند 6 نقاط بالمركز 11.

بدوره، واصل ليفربول سلسلة انتصاراته في الدوري للمباراة الثالثة على التوالي، عقب فوزه الثمين، والمستحق بثلاثية نظيفة على ضيفه أستون فيلا.

وارتفع رصيد ليفربول، الذي خاض مباراته رقم 300 تحت قيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب في الدوري، إلى 10 نقاط بالمركز الثالث، في المقابل، توقف رصيد أستون فيلا، الذي تكبد خسارته الثانية في المسابقة هذا الموسم مقابل انتصارين، عند 6 نقاط في المركز العاشر.

وافتتح المجري دومينيك سوبوسلاي التسجيل مبكرًا لليفربول في الدقيقة الثالثة، قبل أن يأتي الهدف الثاني عن طريق ماتي كاش لاعب أستون فيلا، الذي أحرز بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 22.

وعزز النجم الدولي المصري محمد صلاح تقدم ليفربول، عقب تسجيله الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 55، محرزًا هدفه الثاني في المسابقة العريقة خلال الموسم الحالي.

وفي مباراة أخرى، فاز كريستال بالاس على وولفرهامبتون بثلاثية لهدفين.