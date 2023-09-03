راموس يقترب من انتقال وشيك .. تفاصيل

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رياض - احمد صلاح - يقترب المدافع الإسباني سيرجيو راموس من الانتقال إلى إشبيلية، ويدخل في مفاوضات متقدمة حول العودة إلى نادي الدوري الإسباني الذي لعب له سابقًا، وفقًا لمصادر "ذا أثلتيك".

وكان الدولي الإسباني السابق البالغ من العمر 37 عامًا من دون نادٍ منذ مغادرته باريس سان جيرمان في يونيو (حزيران) الماضي، وتم ربطه بعدد من الأندية بما في ذلك الانتقال إلى الدوري السعودي عبر نادي الاتحاد الذي لا يزال يبحث عن قلب دفاع جديد.

ومع ذلك، فهو الآن في مفاوضات متقدمة حول العودة إلى النادي الذي بدأ حياته المهنية من خلاله في عام 2003، حيث يستعد إشبيلية للمشاركة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

شارك راموس في 50 مباراة مع إشبيلية قبل الانتقال إلى ريال مدريد حيث حقق المدافع كل الألقاب مع النادي الملكي، كما شارك اللاعب في 45 مباراة مع باريس سان جيرمان الموسم الماضي.