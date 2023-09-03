انت الأن تتابع خبر اتحاد الرمثا والجزيرة وكفرسوم .. ثلاثة انتصارات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حققت فرق اتحاد الرمثا والجزيرة وكفرسوم انتصارات في المباريات التي جرت الأحد، في افتتاح منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم لموسم 2023 - 2024.

وفاز فريق اتحاد الرمثا على نظيره فريق العالية بنتيجة 5- 1، في المباراة التي جرت بينهما مساء الأحد على ملعب الرصيفة، وفاز فريق الجزيرة على ضيفه فريق الطرة بنتيجة 3-1، في المباراة التي جرت على ملعب البتراء بمدينة الحسين للشباب، كما فاز فريق كفرسوم على فريق عمان بهدف من دون رد، في اللقاء الذي جرى على ملعب الأمير هاشم بالرمثا.

وتقام، الاثنين، 3 مباريات، بالتوقيت نفسه عند الساعة السادسة مساء، حيث يلعب صما مع السرحان على ملعب الأمير هاشم، ويلتقي عمان اف سي مع الهاشمية على ملعب البتراء، فيما يشهد ملعب الأمير هاشم مباراة العربي البقعة.