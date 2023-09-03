انت الأن تتابع خبر آرسنال يحقق فوزًا على مضيفه مانشستر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حقق نادي أرسنال، مساء الأحد، فوزًا كبيرًا على ضيفه مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف لهدف، ضمن مباريات الأسبوع الرابع من الدوري الإنجليزي الممتاز في اللقاء الذي احتضنه استاد الإمارات في العاصمة لندن.

ونجح نادي العاصمة، في تحويل هزيمته إلى فوز بثلاثية تحققت في الوقت القاتل من زمن اللقاء، ليعود إلى سكة الانتصارات مجددًا، رافعًا رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله، حيث افتتح ماركوس راشفورد التسجيل لليونايتد في الدقيقة 27، وبعد أقل من دقيقتين عدل النرويجي مارتن أوديجارد النتيجة للارسنال.

وفي الشوط الثاني عندما كان يتوقع الجميع نهاية اللقاء بالتعادل، منح ديكلان رايس الهدف الثاني لارسنال بتسديدة قوية استقرت على يسار الحارس الكاميروني أونانا في الدقيقة 96، وأطلق البرازيلي غابرييل خيسوس رصاصة الرحمة على مانشستر في الدقيقة 101 بتسديدة قوية من داخل صندوق الجزاء.