انت الأن تتابع خبر مدرب النشامى: نعوّل على الجماهير لإنجاح مسيرتنا والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم المغربي الحسين عموته، أهمية المباراتين الوديتين للمنتخب أمام منتخبي النرويج وأذربيجان للوقوف على جاهزية اللاعبين قبل الاستحقاقات الرسمية.

وقال عموته، خلال حديثه لوسائل الإعلام على هامش تدريب المنتخب الذي جرى مساء الأحد على ملعب الكرامة بمدينة الحسين للشباب: "ندرك أهمية المرحلة المقبلة للمنتخب الوطني وتطلعات الجماهير الأردنية للنشامى في تصفيات كأس العالم ونهائيات كأس آسيا، ونعول على دعم وسائل الإعلام والجماهير الأردنية لإنجاح المسيرة وتحقيق أهدافنا المشتركة".

وأنهى مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، تدريباته البدنية والفنية في العاصمة عمان، تأهبًا للمغادرة صباح الإثنين إلى أوسلو، لمواجهة النرويج وديًا مساء الخميس المقبل، ومن ثم المغادرة إلى أذربيجان لمواجهة منتخبها وديًا يوم 12 الحالي، ضمن التحضيرات لخوض تصفيات كأس العالم 2026 والتي تنطلق أواخر العام الحالي، ونهائيات كأس آسيا التي تقام في قطر مطلع 2024.

وأجرى المنتخب تدريبه الأخير مساء الأحد على ملعب الكرامة، بقيادة المدرب الحسين عموته، بحضور عدد من اللاعبين بانتظار اكتمال الصفوف في العاصمة أوسلو مع التحاق المحترفين بالخارج.

وتضم قائمة المنتخب: يزيد أبو ليلى، عبدالله الزعبي، محمد العمواسي، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، فراس شلباية، مصطفى عيد، محمد أبو حشيش، عبدالله نصيب، يزن العرب، مهند خير الله، محمود شوكت، نزار الرشدان، رجائي عايد، عبيدة السمارنة، نور الروابدة، إبراهيم سعادة، صالح راتب، محمود مرضي، أنس العوضات، موسى التعمري، علي علوان، حمزة الدردور، ويزن النعيمات.