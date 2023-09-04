انت الأن تتابع خبر بفوز صعب .. برشلونة يتخطى مضيفه أوساسونا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قاد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه برشلونة لمواصلة انتصاراته في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق فوزًا صعبًا 2 / 1 على مضيفه أوساسونا، الأحد، في المرحلة الرابعة للبطولة.

وعلى ملعب (أل سادار)، افتتح جيوليس كوندي التسجيل لبرشلونة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول بضربة رأس متقنة، وفي الشوط الثاني، أحرز إيزكويل أفيلا هدف التعادل لأوساسونا في الدقيقة 76 .

ولم يهنأ أوساسونا بهدف التعادل كثيرًا، بعدما أحرز ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 86 من ركلة جزاء حصل عليها بعد تعرضه للجذب من القميص داخل المنطقة وهو في وضع انفراد بالمرمى من جانب أليخاندرو كاتينا، الذي نال بطاقة حمراء على إثرها، لينهي الفريق المضيف اللقاء بعشرة لاعبين.

وبهذا الانتصار، ارتفع رصيد برشلونة إلى 10 نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطتين خلف غريمه التقليدي ريال مدريد (المتصدر)، في المقابل، توقف رصيد أوساسونا، الذي نال خسارته الثانية هذا الموسم في المسابقة، مقابل انتصارين، عند 6 نقاط في المركز التاسع.