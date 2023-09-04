انت الأن تتابع خبر موعد مباراة ليفربول القادمة .. مش هتصدق هتكون يوم ايه وهيلاعب مين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تساءلت جماهير الريدز في مصر والوطن العربي اليوم الأثنين الموافق الرابع من شهر سبتمبر الجديد، في معرفة موعد مباراة ليفربول القادمة، بعد الفوز على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.

ليفربول:

وتمكن لاعبو ليفربول من التغلب في مباراة أستون في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي للموسم الجديد 2023-2024، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شئ مقابل هدف حيث جاءت الأهداف عن طريق كلا من دومينيك سوبوبلاي في الدقيقة الثالثة من بداية اللقاء وماتي كاش لاعب أستون الهدف الثاني في الدقيقة الثانية والعشرون بالخطأ في مرماه، وأختتم نجم منتخب مصر محمد صلاح الثلاثية في الدقيقة الخامسة والخمسون من عمر اللقاء

موعد مباراة ليفربول القادمة:

[لاعبو ليفربول]

موعد مباراة ليفربول القادمة

ويواصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم التدريبات الخاصة بهم اليوم الأثنين 4 سبتمبر 2023 اسعتداداً لـ”مباراة ليفربول القادمة” والتي سوف يلاقي فيها وولفرهامبتون وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري الإنجليزي، يوم السبت الموافق السادس عشر من شهر سبتمبر الجاري ، على أرضية مولينيوم معقل وولفرهامبتون .

موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي :

تقام مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي ، في تمام الساعة السادسة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، والثلاثة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي:

تقوم قناة “beIN Sports 1 HD Premium ” بنقل مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

ترددت القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي:

القمر الصناعي : نايل سات

اسم القناة :beIN Sports 1 HD Premium

تردد القناة: 11013.

الترميز: 27500.

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: H.

القمر الصناعي : عرب سات

اسم القناة :beIN Sports 1 HD Premium

تردد القناة: 12379.

الترميز: 27500.

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: H.