انت الأن تتابع خبر تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم تبدأ في أوسلو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - غادر المنتخب الوطني لكرة القدم، صباح الاثنين متوجها إلى النرويج، بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة.

ويبدأ المنتخب الوطني، تدريباته في العاصمة النرويجية أوسلو، استعدادا للقاء منتخبها الخميس المقبل، في مباراة ودية تأتي في إطار التحضيرات لخوض تصفيات كأس العالم 2026، والتي تنطلق أواخر العام الحالي، ونهائيات كأس آسيا التي تقام في قطر مطلع 2024.

ويضم الوفد المغادر اللاعبين، يزيد أبو ليلى، وعبدالله الزعبي، ومحمد العمواسي، وإحسان حداد، ويوسف أبو الجزر، وفراس شلباية، ومصطفى عيد، ومحمد أبو حشيش، وعبدالله نصيب، ويزن العرب، ومهند خير الله، ومحمود شوكت، ونزار الرشدان، ورجائي عايد، وعبيدة السمارنة، ونور الروابدة، وإبراهيم سعادة، وصالح راتب، ومحمود مرضي، وأنس العوضات، وموسى التعمري، وعلي علوان، وحمزة الدردور، ويزن النعيمات.

ويغادر المنتخب الوطني بعد مباراته مع النرويج إلى أذربيجان للقاء منتخبها يوم 12 الحالي في مباراة ودية ثانية استعدادا للاستحقاقات الرسمية المقبلة.