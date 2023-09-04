منافسة شرسة بين كيليان مبابي ومصطفى محمد في الدوري الفرنسي

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رياض - احمد صلاح - منافسة قوية بين كل من الفرنسي كيليان مبابي والمصري مصطفى محمد، على صدارة ترتيب هدافي الدوري الفرنسي بعد مرور 4 جولات من “ليج 1”.كيليان مبابي، قاد فريقه باريس سان جيرمان لسحق مضيفه أولمبيك ليون بنتيجة (4-1)، مساء الأحد على ملعب جروباما ستايديوم، في قمة منافسات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

مبابي أحرز هدفين في الدقيقتين 4 و45+2 من عمر المباراة، ليقود الفريق الباريسي لإنهاء الشوط الأول متقدما بنتيجة عريضة 4-0.

نجم باريس سان جيرمان بهدفيه في ليون، وصل رصيده إلى 5 أهداف في الدوري الفرنسي هذا الموسم، ليرتقي إلى صدارة هدافي المسابقة ويتجاوز النجم المصري الدولي مصطفى محمد الذي سجل 4 أهداف حتى الآن مع فريقه نانت.

مبابي سجل أهدافه الخمسة في 3 مباريات فقط، حيث غاب عن المباراة الافتتاحية لـ”PSG” بقرار من إدارة النادي الباريسي بسبب رفض تمديد عقده، قبل أن يعود للمشاركة بشكل طبيعي.

وبات النجم المصري الدولي، مصطفى محمد أول لاعب لـفريق نانت يسجل 4 أهداف في أول 4 جولات بالدوري الفرنسي وذلك منذ جافيت ندورام موسم 95/96

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