اتفرج ملخص مباراة إنتر ميامي ولوس أنجلوس في الدوري الأمريكي.. ميسي يواصل التألق

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رياض - احمد صلاح - واصل النجم الأرجنيتي ليونيل ميسي التألق في مباريات الدوري الأمريكي، وقاد فريقه إنتر ميامي للفوز بثلاثة أهداف لهدف على حساب فريق لوس أنجلوس، ضمن مباريات الجولة 27.كري

إنتر ميامي دخل المواجهة وفي رصيده 22 نقطة بالمركز قبل الأخير في ترتيب أندية الدوري الأمريكي للمجموعة الشرقية.

تشكيل إنتر ميامي لمواجهة لوس أنجلوس في الدوري الأمريكي

حراسة المرمى: كاليندر

الدفاع: يلدن – افاليز – كريستوف – ميلر – ألبا

الوسط: كريميسكي – بوسكيتس – جوميز

الهجوم: ميسي – فارياس

ملخص مباراة إنتر ميامي ولوس أنجلوس في الدوري الأمريكي

فارياس وضع هدف التقدم لصالح فريق ليونيل ميسي في الدقيقة الرابعة عشر من زمن المباراة.

وم صناعة ليونيل ميسي يسجل جوردي ألبا هدف إنتر ميامي الثاني بالدقيقة 51.

وعاد ميسي للصناعة من جديد، ليسجل ليوناردو كامبانا الهدف الثالث في الدقيقة 83 من زمن اللقاء.

ريان هولينغشييد سجل هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة 90 .

إنتر ميامي رفع رصيده للنقطة 25 ليحقق رفاق النجم الأرجنتيني ميسي الفوز السابع لهم هذا الموسم في الدوري الأمريكي.

ميسي يواصل التألق مع إنتر ميامي

ميسي أصبح صاحب الرقم القياسي في عدد التمريرات الحاسمة في عالم كرة القدم بالوصول إلى 361 تمريرة حاسمة، منها 269 مع ناديه الأسبق برشلونة، 53 مع منتخب الأرجنتين، 34 تمريرة حاسمة مع فريقه السابق باريس سان جيرمان وخمس تمريرات حامسه مع فريقه الحالي إنتر ميامي.

أيضاً بات ميسي ، أكثر لاعب في تاريخ كرة القدم ساهم بالأهداف بعدد 1179 مُـساهمة بتسجيل 818 هدف وتقديم 361 تمريرة حاسمة.

ومع فريقه الحالي، شارك ميسي في 11 مباراة، سجل 11 هدف وقدم خمس تمريرات حاسمة بمجموع 16 مساهمة تهديفية.