انت الأن تتابع خبر اتحاد المصارعة يكرم المشاركين في بطولة العالم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كرِِّم اتحاد المصارعة، المشاركين في بطولة العالم للمصارعة تحت سن 20 عاما، التي اختتمت منافساتها الأسبوع الماضي في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب بمشاركة عالمية كبيرة.

وثمنت أمين عام اللجنة الاولمبية رنا السعيد، خلاتل حفل التكريم الجهود التي بذلها اتحاد المصارعة في استضافة الحدث، مؤكدة أن البطولة عكست صورة إيجابية على قدرة الأردن للتنظيم المثالي والنموذجي للأحداث الرياضية العالمية.

وقدمت السعيد شكرها لكافة الكوادر التي ساهمت في إنجاح البطولة، مشيدة بجهودهم ودورهم في إخراج نسخة مثالية حظيت باهتمام وتقدير الأوساط الدولية.

من جانبه، قال رئيس اتحاد المصارعة المهندس محمد العواملة، "إن تنظيم البطولة كان بمثابة التحدي للنجاح، واستطعنا أن ننجز كافة الترتيبات اللازمة خلال 20 يوما".

بدوره، ثمن نائب رئيس الاتحاد المهندس عبد الله قطيشات، اهتمام اللجنة الاولمبية بالبطولة، معتبراً أن هذا الأمر شكل حافزا مهما في تذليل كافة العقبات لاستضافة ناجحة ومثالية بشهادة جميع المشاركين الذين قدروا للأردن هذه الاستضافة النموذجية.