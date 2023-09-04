انت الأن تتابع خبر حقيقة تغيير نظام الدوري المصري بالموسم الجديد.. تعرف عليه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -كشف اللواء ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية أن الدوري المصري الممتاز سوف يكون بنظامه المعتاد، وأيضاً لن يتم النظر إلي إقامته من دورين كما حدث قبل ذلك في عام 2015، وهو الذي نتج عنه فشله الكبير.

الدوري المصري

وتحدث سويلم عن الدوري المصري من خلال التصريحات التليفزيونية قائلاً “رابطة الأندية المصرية سوف تعقد اجتماعها يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبل من أجل تحديد المسابقة وشكلها الجديد، ولن يتم إقامته أيضًا من دور واحد”.

واستكمل سويلم قائلاً “علينا احترام قرار وجود رئيس لجنة حكام أجنبي في الكرة المصرية، ولكن من رأيي الشخصي كنت أتمنى وجود عنصر مصري وتوفير العملة الصعبة، هناك حالة تعود على مشاركة الأهلي في البطولات الإفريقية، وبالتالي عامر حسين المشرف على لجنة المسابقات، لديه تلك الحسابات في التعامل مع مؤجلاته”.

المباريات القادمة للمنتخب

وتمت الإشارة من خلال سويلم إلى أنه كان يريد أن يقابلا كثيراً جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم النادي الأهلي، وبسبب السوبر الإفريقي بدلاً من الأنضمام لمعسكر المنتخب الوطني، وبشكل خاص أو المباريات القادمة للمنتخب تكون غير مؤثرة، وهو رأي سويلم الشخص، وهي من أبرز الأشياء التي تحدث بها مؤخراً في أحد البرامج الفضائية.

وانهي سويلم حديثة قائلاً “الجهات الأمنية من أقوى الجهات والتي لديها حرص شديد على عودة الجماهير للملاعب، ونسعى لزيادة الأعداد في الموسم الجديد، ولكن نطالب الجماهير بأن يكون هناك حرص في الحفاظ على تواجدهم بعيد عن الشغب وسوف يتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الجميع”، وتعد من أبرز الأشياء الذي تحدث عنها في الساعات الأخيرة الماضية لأنها من الأشياء التي تهم الرياضة المصرية طوال الوقت.