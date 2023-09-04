ثنائية مبابي تقود باريس لاكتساح ليون

ثنائية مبابي تقود باريس لاكتساح ليونسجل كيليان مبابي ثنائية في فوز باريس سان جيرمان خارج ملعبه 4-1 على أولمبيك ليون المتعثر، ليحقق حامل اللقب انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الفرنسي.

ونفذ مبابي ركلة جزاء ناجحة في الدقيقة الرابعة وأحرز الهدف الرابع قبل الاستراحة، ليرفع سان جرمان رصيده إلى ثمان نقاط من أربع مباريات، محتلا المركز الثاني بفارق نقطتين خلف موناكو المتصدر.

وحصل الزوار على ركلة الجزاء بعد تعرض مانويل أوغارتي لعرقلة من قائد ليون كورنتين توليسو، ثم أضاف أشرف حكيمي الهدف الثاني في الدقيقة 20 بعد تبادل الكرة مع عثمان ديمبلي.

وحول ماركو أسينسيو النتيجة إلى 3-صفر في الدقيقة 38 قبل أن يكمل مبابي هيمنة سان جرمان بهدف رابع.

وحقق توليسو هدفا شرفيا من ركلة جزاء لأصحاب الضيافة في الشوط الثاني، ليكتفي ليون بحصد نقطة واحدة من أول أربع مباريات بالموسم، مما يثير الشكوك حول مستقبل المدير الفني لوران بلان.