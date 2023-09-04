برشلونة يتخطى عقبة أوساسونا بصعوبة

برشلونة يتخطى عقبة أوساسونا بصعوبةحقّق برشلونة فوزاً صعباً 2 - 1 على مضيفه أوساسونا، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ4 من الدوري الإسباني لكرة القدم، "لا ليغا".

افتتح جيوليس كوندي التسجيل لبرشلونة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول بضربة رأس متقنة.

وفي الشوط الثاني، أحرز إيزكويل أفيلا هدف التعادل لأوساسونا عبر قذيفة صاروخية رائعة في الدقيقة 76.

ولم يهنأ أوساسونا بهدف التعادل كثيرا، بعدما أحرز روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 86 من ركلة جزاء حصل عليها بعد تعرضه للجذب من القميص داخل المنطقة وهو في وضع انفراد بالمرمى من جانب أليخاندرو كاتينا، الذي نال بطاقة حمراء على إثرها، لينهي الفريق المضيف اللقاء بعشرة لاعبين.

وشهدت المباراة مشاركة الثنائي البرتغالي جواو كانسيلو وجواو فيليكس، اللذين انضما لبرشلونة في فترة الانتقالات الصيفية التي انتهت مؤخرا.

بهذا الانتصار، ارتفع رصيد برشلونة (حامل اللقب)، الذي حقق فوزه الثالث على التوالي، إلى 10 نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطتين خلف غريمه التقليدي ريال مدريد (المتصدر).

في المقابل، توقف رصيد أوساسونا، الذي نال خسارته الثانية هذا الموسم في المسابقة، مقابل انتصارين، عند 6 نقاط في المركز التاسع.