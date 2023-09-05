انت الأن تتابع خبر عرض من الاتّحاد لضم مدافع ريال مدريد ألابا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ما زال نادي الاتحاد السعودي يسعى لتدعيم دفاعاته قبل غلق باب الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي الخميس المقبل، وهذه المرة يبدو أن أنظاره اتجهت للدوري الإسباني، حيث قدم الاتحاد عرضًا لضم مدافع ريال مدريد، النمساوي الدولي ديفيد ألابا.

وقالت صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، إنّ العرض الاتحادي المتأخر لضم ألابا يصل إلى 40 مليون يورو، في حين عرض النادي على اللاعب راتبًا سنويَا يقدر بـ25 مليون يورو، وهو ما يزيد كثيرًا عما يتقاضاه في ريال مدريد.



ويملك الاتحاد الآن قائمة من الأجانب تضم 8 لاعبين، هم الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي، والفرنسيان كريم بنزيمة ونغولو كانتي، والثلاثي البرازيلي فابينيو وكورونادو ورومارينهو، والمغربي عبد الرزاق حمد الله، والبرتغالي جوتا، ما يعني أن ضم ألابا سيستدعي استبعاد أحدهم.