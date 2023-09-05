حقيقة تفاوض الأهلي مع مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري

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رياض - احمد صلاح - ترددت أنباء عن دخول الأهلي في مفاوضات لضم اللاعب الأنجولي كريستوفر مابولولو، مهاجم فريق الاتحاد السكندري، لضمه للفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم الخط الأمامي في الفريق.

ويعد التعاقد مع مهاجم أجنبي، من أهم الطلبات الفنية للسويسري مارسيل كولر، لتدعيم الخط الأمامي للفريق في الموسم الجديد الذي سيشهد مشاركة الأهلي في العديد من البطولات العالمية والقارية والمحلية.

حقيقة مفاوضات الأهلي مع مابولولو

أحمد حسن نجم الأهلى السابق ، كشف عبر صفحته الرسمية بموقع “فيس بوك”، أن مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري تم عرضه على مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، لأخذ الرأي النهائي في ضمه من عدمه.

مصدر داخل النادي الأهلي، نفى في تصريحات صفحية عن وجود أي مفاوضات بين القلعة الحمراء ونادي الاتحاد السكندري لضم الأنجولي مابولولو.

محمد أحمد سلامة عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري، صرح في قناة أون تايم سبورتس 2، أن رغبة الأهلي في ضم مابولولو لم ترتق لأكثر من مجرد دردشة.

وكان مابولولو، قد حاز لقب هداف الدوري المصري الممتاز في الموسم المنقضي بعد أن سجل 16 هدف منهم هدف من ركلة جزاء.

كما فاز اللاعب الأنجولي بجائزة أفضل مهاجم في الدوري المصري والمقدمة من رابطة الأندية المحترفة.

اخبار الأهلي اليوم

غادر التونسي علي معلول والمالي أليو ديانج، معسكر فريق الأهلي المقام في النمسا من أجل الانضمام لمنتخبي بلديهما والمشاركة في المباريات خلال فترة التوقف الدولي.

كما غادر محمد الشناوي، محمد عبد المنعم، مروان عطية ومحمد هاني، المعسكر للتوجه للقاهرة للانضمام لمعسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم استعداداً لمواجهة منتخب أثيوبيا.

حمزة علاء وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غادروا معسكر الأهلي بالنمسا، للانضمام لصفوف المنتخب الأولمبي المصري.