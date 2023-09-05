انت الأن تتابع خبر كيفية مشاهدة قرعة كأس العالم للأندية 2023.. الأهلي هيلاعب مين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، تقام اليوم قرعة كأس العالم للأندية 2023، حيث تقام البطولة في مدينة جدة، خلال الفترة من 12 ديسمبر حتى 22 من الشهر ذاته.كأس العالم للأندية 2023، تقام بشكلها الأخير قبل أن تقام في عام 2023 بالشكل الموسع الذي سيضم 32 فريق.

ويشارك في سحب القرعة كل من الإيفواري يايا توريه والسعودي مناف أبو شقير، ويمثل الأهلي في القرعة حسام غالي عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء.

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2023

القرعة ستقام اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، وتبدأ في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لقرعة كأس العالم للأندية 2023

القرعة منقولة عبر شبكة قنوات “SSC” التليفزيونية، إلى جانب منصات فيفا الرقمية

الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية

مانشستر سيتي الإنجليزي : بطل دوري أبطال أوروبا.

الاتحاد السعودي : بطل الدوري السعودي ومستضيف البطولة.

الأهلي المصري : بطل دوري أبطال أفريقيا.

ليوم المكسيكي : بطل دوري أبطال الكونكاكاف.

أوراوا ريد دياموندز الياباني : بطل دوري أبطال آسيا.

بطل كأس ليبرتادوريس ولم يتحدد بعد.

نظام بطولة كأس العالم للأندية 2023

فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي بطل دوري أبطال أوقيانوسيا، سيلتقي مع فريق الاتحاد السعودي (المستضيف) في الدور الأول من مونديال الأندية.

في الدور الثاني في كأس العالم للأندية، سيشهد إقامة مباراتين إقصائيتين، يتم تحديدها وفق قرعة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ، بين 4 فرق، هي الأهلي المصري (بطل دوري أبطال أفريقيا) أو أوراوا ريد دايموندز (بطل دوري أبطال آسيا) أو ليون المكسيكي (بطل دوري أبطال الكونكاكاف)، إلى جانب المتأهل من الدور الأول.

سيتأهل فريقين من تلك الفرق الأربعة، ينضمون إلى مانشستر سيتي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا وبطل كأس ليبرتادوريس ( لم يتحدد بعض) في الدور نصف النهائي من البطولة.