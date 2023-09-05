انت الأن تتابع خبر جدول مباريات اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر والقنوات الناقلة.. الأهلي يقابل البدع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر جدول مباريات اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 من أبرز الأشياء الهامة الذي يريد أن يعرفها جميع عشاق الساحرة والقنوات الناقلة، وهي التي تقدم المباريات المختلفة في كل المسابقات ويتصدرها الكثير من المواجهات الخاصة بكأس الاتحاج الإنجليزي، ويكون من أهمها لقاء وست أوكلاند تاون أمام بيشوب أوكلاند، وهذا بجانب مباراة المرخية أمام الدحيل في كأس الاتحاد القطري.

مباريات اليوم

وتبث مباريات اليوم الثلاثاء ومنها البطولات العالمية والعربية، وتقدم العديد من اللقاءات خلال هذا اليوم الذي سوف يتابعها الجميع وتقديم عدد كبير من المباريات المميزة، ووجود اللقاءات التي تكون ضمن الدوريات الأوروبية الكبري، ولكن لن تخلو أبداً من المتعة والإثارة بالرغم من ذلك.

جدول مباريات اليوم

ونقدم جدول مباريات اليوم الثلاثاء الذي يضم مباراة ضمن كأس الاتحاد القطري وبالتحديد المباراة التي تكون ضمن المجموعة الثالثة، وهي التي يكون فيها لقاء أم صلال في مواجهة الشمال، وهذا بجانب مباراتين من ضمن المجموعة الخامسة، ويقابل المرخية والدحيل، ويواجه البدع أمام الأهلي.

[جدول مباريات اليوم]

جدول مباريات اليوم

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

رانكورن X تشارنوك ريتشارد – الساعة 9:45 مساء

وست اوكلاند تاون X بيشوب أوكلاند – الساعة 9:45 مساء

اي اف سي إيملي X ويدنيس – الساعة 9:45 مساء

نورث وود X بينفيلد – الساعة 9:45 مساء

وايتهاوك X سيفينواكس تاون – الساعة 9:45 مساء

التهامستو X بيدفورد تاون – الساعة 9:45 مساء

هارينجاي بوروج X دالويش هامليت – الساعة 9:45 مساء

ستينيج تاون X هادلي – الساعة 9:45 مساء

روكسهام X كونكورد رانجيرز – الساعة 9:45 مساء

هورشام X لياتيرهييد – الساعة 9:45 مساء

شيفنال تاون X نانتويتش – الساعة 9:45 مساء

مارين X جيسلي – الساعة 9:45 مساء

ماتلوك تاون X جاينسبوره – الساعة 9:45 مساء

بيكونسفايلد سيكوب X ساوثال – الساعة 9:45 مساء

كارشالتون اثلتيك X لانسينج – الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات كأس الاتحاد القطري والقنوات الناقلة

المرخية X الدحيل – الساعة 5 مساء على قناة الكأس القطرية

البدع X الأهلي – الساعة 7:45 مساء على قناة الكأس القطرية 1

أم صلال X الشمال – الساعة 7:45 مساء على قناة الكأس القطرية 2