لاعبون أردنيون ينافسون في جائزة عالمية بالكراتيه

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رياض - احمد صلاح - تم ترشيح 4 لاعبين من المنتخب الوطني في قائمة المرشحين للحصول على جائزة (الفائزون الكبار) لأفضل لاعبي الكراتيه على مستوى العالم، ومن حققوا انجازات في جولات الدوري العالمي، وفقا للاتحاد الدولي للكراتيه.

وضمت القائمة لاعبي المنتخب الوطني ضمن وزن تحت 60 كغم، عبدالله حماد وعمر شقرة، والبطل الأولمبي، عبدالرحمن المصاطفة (وزن تحت 67 كغم) ومحمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم).

وسيتم اختيار فائز واحد في كل وزن، وذلك خلال الجولة الرابعة والأخيرة من بطولة الدوري العالمي والتي ستحتضنها مدينة دبلن الأيرلندية خلال الفترة من 8 إلى 10 أيلول الحالي.

يشار إلى أن المنتخب الوطني للكراتيه، كان قد حقق في الجولات الثلاث الماضية من بطولة الدوري العالمي، والتي أقيمت في مصر واليابان والمغرب، 6 ميداليات منها 4 ذهبيات.