انت الأن تتابع خبر تعرف على مشوار الأهلي في كأس العالم للأندية.. مواجهة مع الاتحاد السعودي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، أجريت اليوم الثلاثاء ، قرعة بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام خلال الفترة من 12 ديسمبر وحتى يوم 22 من الشهر ذاته بمدية جدة.بطولة كأس العالم للأندية 2023، هى أخر نسخة من البطولة تقام بالنظام الحالي، قبل أن يتم تغيرها في العام بعد المقبل لنقام بمشاركة 32 نادي.

نادي الأهلي يشارك في المونديال للمرة التاسعة في تاريخه، بعد أن فاز بلقب النسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب فريق الوداد المغربي.

الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2023

مونديال الأندية الذي سيقام في السعودية، سيشهد مشاركة كل من مانشستر سيتي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا، الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا، ليون المكسيكي بطل دوري أبطال الكونكاكاف، أوراوا ريد دايموندز الياباني بطل دوري أبطال آسيا، أولاكند سيتي النيوزلندي بطل دوري أبطال أوقناسيا، الاتحاد السعودي بطل الدوري السعودي ومستضيف البطولة بالإضافة لبطل كأس ليبرتادوريس والذي لم يتحدد بعد.

نتيجة قرعة كأس العالم للأندية 2023

أولاكند سيتي سيقابل الاتحاد السعودي في مباراة الدور الأول.

في مباراة الدور الثاني سيلتقي الأهلي مع الفائز من الاتحاد السعودي وأولاكند سيتي، بينما أوراوا يلتقي مع ليون.

الفائز من مباراة أوراوا وليون بالدور الثاني من المونديال، سيصعد لمواجهة مانشستر سيتي، بطل دوري أبطال أوروبا، في نصف النهائي.

مشوار الأهلي في كأس العالم للأندية 2023

لو حقق الأهلي الفوز في مباراة الدور الثاني، سيلتقي بطل دوري أبطال أفريقيا، في مباراة الدور نصف النهائي مع ممثل أمريكا الجنوبية، الذي يتم تحديده في شهر نوفمبر المقبل.

الأهلي لن يلتقي مع مانشستر سيتي إلا في حالة بلوغ الفريقين المباراة النهائية.