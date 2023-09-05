انت الأن تتابع خبر استعداداً للمونديال.. نادي الاتحاد السعودي يطلب ضم نجم غريمه الهلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت صحيفة الشرف الأوسط السعودية، أن نادي الاتحاد السعودي قد أرسل عرض رسمي لضم سالم الدوسري، نجم فريق الهلال وذلك استعداداً لمشاركة العميد في كأس العالم للأندية.ويشارك الاتحاد في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في السعودية نهاية العالم الجاري، بصفته حامل لقب الدوري السعودي.

وسيفتتح نادي الاتحاد السعودي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية، بمواجهة فريق أوكلاند سيتي الينوزلندي، بطل دوري أبطال أوقياسنا في المباراة الافتتاحية للبطولة.

عرض من نادي الاتحاد لضم سالم الدوسري من الهلال

الصحفية السعودية أفادت أن إدارة العميد، قد أرسلت يوم الأحد عرضا رسميا لنادي الهلال، تطلب فيه ضم نجم الفريق، اللاعب الدولي السعودي سالم الدوسري.

ولم تكشف الصحيفة عن مدة العقد وقيمته، وهل العرض انتقال نهائي أم على سبيل الإعارة.

ويرغب نادي الاتحاد في حسم الصفقة قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية في السعودي بعد غد الموافق السابع من سبتمبر.

الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، كان كشف عن مفاجأة مدوية بتقديم إدارة الاتحاد عرضا إلى نظيرتها في الهلال، بهدف ضم الأيقونة السعودية سالم الدوسري، بنظام الإعارة لمدة 6 شهور، وذلك للعب في كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها في شهر ديسمبر القادم بمدينة جدة.

[سالم الدوسري]

سالم الدوسري

وكان نادي الهلال قد ضم النجم البرازيلي نيمار، والذي يلعب في نفس مركز الدوسري، مما يزيد من تكهنات مغادرة نجم المنتخب السعودي لصفوف الزعيم.

الدوسري كان قد سجل هدف الفوز في المباراة المثيرة بين الفريقين والتي انتهت بفوز الموج الأزرق بنتيجة 4-3 ضمن الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

ورغم حدية نادي الاتحاد في طلب ضم أفضل لاعب في المنتخب السعودي والهلال، إلا أن التوقعات تشير إلى أن النادي الأزرق لن يفرط في أبرز مكتسبات فريقه في العقد الأخير، خاصة لما يتمتع به الدوسري من شعبية بين جماهير القوة الزرقاء.