صربيا إلى نصف نهائي مونديال كرة السلة

صربيا إلى نصف نهائي مونديال كرة السلةتأهل منتخب صربيا للدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم لكرة السلة، وذلك بفوزه على نظيره منتخب ليتوانيا بنتيجة (68-87) في المواجهة التي جرت اليوم الثلاثاء بالعاصمة الفلبينية مانيلا.

وخطف منتخب صربيا بطاقة نصف النهائي رغم افتقاده لنجم دنفر ناغتس بطل "NBA" نيكولا يوكيتش وخسارته جهود بوريتسا سيمانيتش بداعي الإصابة .

وسجل بوغدان بوغدانوفيتش أفضل لاعبي صربيا 21 نقطة، بينها 18 في الشوط الأول، وأضاف فيليب بيتروسيف 17، بينها 3 ثلاثيات من أصل 3 محاولات، فيما كان تاداس سيديكيرسكيس (14 نقطة مع 9 متابعات) وروكاس يوكوبايتيس (13 مع 9 تمريرات حاسمة) وفالانشيوناس (11 نقطة) الأفضل في صفوف ليتوانيا.

وبدأت ليتوانيا اللقاء بقوة وتقدمت 16-10 و18-12 بفضل جهود فالانشيوناس، لكن منتخب صربيا تمكن من العودة وأدرك التعادل 20-20 و22-22، قبل أن يتأخر بفارق نقطة 24-25 بنهاية الربع الأول، وفي بداية الربع الثاني نجح المنتخب الصربي بالتقدم 30-25 بعدما سجلوا 8 نقاط متتالية من دون رد لليتوانيا التي تخلفت مع انتصاف الربع 31-38، ثم 33-41 عقب ثلاثية من بوغدان بوغدانوفيتش الذي جعل النتيجة 46-38 لبلاده في آخر 50 ثانية ثم 49-38 بثلاثية أخرى في الثواني العشر الأخيرة من الربع الثاني.

واستقر الفارق عند 18 نقطة 73-55 مع نهاية الربع الثالث بعد سلة من أفراموفيتش في آخر 5 ثوانٍ، ثم بدأت صربيا الربع الرابع الأخير بنفس الوتيرة ووسعت الفارق الى 21 نقطة 76-55 ثم صعد الفارق ليصل إلى 25 نقطة 82-57 بعد 4 دقائق على بداية الربع قبل أن يستقر في النهاية عند 19 نقطة 87-68.

وتلتقي صربيا في نصف النهائي المقرر يوم الجمعة المقبل الفائز من مواجهة سلوفينيا وكندا.