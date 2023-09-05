صربيا إلى نصف نهائي مونديال كرة السلة
تأهل منتخب صربيا للدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم لكرة السلة، وذلك بفوزه على نظيره منتخب ليتوانيا بنتيجة (68-87) في المواجهة التي جرت اليوم الثلاثاء بالعاصمة الفلبينية مانيلا.
وخطف منتخب صربيا بطاقة نصف النهائي رغم افتقاده لنجم دنفر ناغتس بطل "NBA" نيكولا يوكيتش وخسارته جهود بوريتسا سيمانيتش بداعي الإصابة .
وسجل بوغدان بوغدانوفيتش أفضل لاعبي صربيا 21 نقطة، بينها 18 في الشوط الأول، وأضاف فيليب بيتروسيف 17، بينها 3 ثلاثيات من أصل 3 محاولات، فيما كان تاداس سيديكيرسكيس (14 نقطة مع 9 متابعات) وروكاس يوكوبايتيس (13 مع 9 تمريرات حاسمة) وفالانشيوناس (11 نقطة) الأفضل في صفوف ليتوانيا.
وبدأت ليتوانيا اللقاء بقوة وتقدمت 16-10 و18-12 بفضل جهود فالانشيوناس، لكن منتخب صربيا تمكن من العودة وأدرك التعادل 20-20 و22-22، قبل أن يتأخر بفارق نقطة 24-25 بنهاية الربع الأول، وفي بداية الربع الثاني نجح المنتخب الصربي بالتقدم 30-25 بعدما سجلوا 8 نقاط متتالية من دون رد لليتوانيا التي تخلفت مع انتصاف الربع 31-38، ثم 33-41 عقب ثلاثية من بوغدان بوغدانوفيتش الذي جعل النتيجة 46-38 لبلاده في آخر 50 ثانية ثم 49-38 بثلاثية أخرى في الثواني العشر الأخيرة من الربع الثاني.
واستقر الفارق عند 18 نقطة 73-55 مع نهاية الربع الثالث بعد سلة من أفراموفيتش في آخر 5 ثوانٍ، ثم بدأت صربيا الربع الرابع الأخير بنفس الوتيرة ووسعت الفارق الى 21 نقطة 76-55 ثم صعد الفارق ليصل إلى 25 نقطة 82-57 بعد 4 دقائق على بداية الربع قبل أن يستقر في النهاية عند 19 نقطة 87-68.
وتلتقي صربيا في نصف النهائي المقرر يوم الجمعة المقبل الفائز من مواجهة سلوفينيا وكندا.
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