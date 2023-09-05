انت الأن تتابع خبر نادي معان يتعاقد مع مدربه الجديد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعاقد نادي معان مع المدرب أمجد أبو طعيمة، ليتولى مهمة قيادة فريق كرة القدم في النادي خلال منافسات دوري المحترفين، وعقدت إدارة نادي معان الثلاثاء، اجتماعًا مع المدرب أبو طعيمة تم خلاله الاتفاق على مدة العقد والتفاصيل المالية، على أن يباشر المدرب الجديد عمله اعتبارًا من يوم الخميس.

وأكد أبو طعيمة، اتفاقه مع نادي معان، لافتًا إلى أنه سيباشر عمله الجديد في الموعد المتفق عليه، وجاء تعيين أبو طعيمة بعد مغادرة المدرب ديان صالح، الذي أشرف على تدريب الفريق خلال الفترة الأخيرة قبل استقالته.