انت الأن تتابع خبر انطلاق بطولة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لخماسيات القدم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انطلقت الثلاثاء في عمان بطولة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، لخماسيات كرة القدم في نسختها الثانية والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم بمشاركة 14 فريقًا يمثلون مختلف الوزارات.

وشهدت فعاليات الانطلاق والتي رعاها وزيرا الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، والداخلية مازن الفراية، مباراتين جمعت وزارة الأوقاف والداخلية انتهت بالتعادل "5-5" فيما تغلّب فريق وزارة الصحة على فريق وزارة الشباب بـ 6 أهداف مقابل 4 .

وتقام البطولة على ملاعب كلية الحسين في منطقة جبل الحسين خلال الفترة ما بين 5-20 من الشهر الحالي على نظام المجموعات.