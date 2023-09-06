انت الأن تتابع خبر العوضات في الصدارة .. رابط التصويت لأفضل لاعب بغرب آسيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بينت نتائج الاستفتاء على لقب أفضل لاعب في غرب آسيا ، أن نجم المنتخب الوطني الأردني ونادي الوحدات، أنس العوضات، تغلب على النجم العالمي ونادي النصر السعودي، البرتغالي كرستيانو رونالدو حتى صباح الأربعاء 6/9/2023.



ويستمر التصويت لغاية مساء الأربعاء 6 أيلول عند الساعة 8:00 مساء بتوقيت الأردن.



وبالإضافة للعوضات ورونالدو، يتنافس أيضا كل من: عبدالرزاق حمدالله (الاتحاد السعودي)، روبرتو فيرمينيو (الأهلي السعودي)، يوسف نياكاتي (بني ياس الإماراتي)، ياسين براهيمي (الغرافة القطري)، حمزة عيسى (ثقافي طولكرم الفلسطيني)، الحاج مالك (الأنصار اللبناني).



وتقوم فكرة الاستفتاء الشهري على فتح باب التصويت أمام الجماهير لاختيار أفضل لاعب فب منطقة غرب آسيا عن ذلك الشهر، بناء على العديد من المعايير أهمها دور اللاعب في التأثير على نتائج فريقه من خلال تسجيل وصناعة الأهداف وترتيب الفريق على صعيد المنافسة، بالإضافة إلى أهمية المباريات التي خاضها، ودوره مع منتخب بلاده في المباريات الدولية إن وجدت.

رابط التصويت من هنا .