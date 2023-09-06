انت الأن تتابع خبر جدول مباريات اليوم الأربعاء 6 سبتمبر والقنوات الناقلة.. ليبيا يقابل غينيا الإستوائية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد جدول مباريات اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 من أبرز الأشياء الهامة الذي يريد أن يحصل عليها ويعرفها كل عشاق الساحرة المستديرة، وأيضاً يبحثون وراء معرفة القنوات الناقلة التي تبث عليها جميع اللقاءات والمباريات الهامة والحاسمة التي تحصل على نسب مشاهدة كبيرة على مدار اليوم.

مباريات اليوم

وتبث كل مباريات اليوم الأربعاء على العديد من القنوات الهامة والمخصصة في بث وتقديم كل المباريات والأحداث الرياضية طوال الوقت، ويتم تقديم عدد كبير من اللقاءات بين جميع الفرق الرياضية من كافة أنحاء العالك، وهي من ضمن الدوريات الأوروبية الكبري، وذلك لأنها لا تخلو من المتعة والإثارة، حيث أنها من أبرز الأشياء الذي يريد أن يعرفها جميع المتابعين والمشاهدين بشكل مستمر.

جدول مباريات اليوم

ويشهد جدول مباريات اليوم الأربعاء الكثير من المسابقات واللقاءات الهامة، ومن أبرزها مواجهات التصفيات التي تخص كأس أمم إفريقيا ومن أهمها مباراة ليبيا مع غينيا الأستوائية، وهذا بجانب تقديم المباريات الخاصة بكأس الأتحاد الإنجليزي، وجميع اللقاءات الخاصة بالجولة الأخيرة في المجموعات العاشرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 والتي حسمت بشكل فعلي بتأهل المنتخب الغيني أمام منتخب تونس.

ويتابع الكثيرين المباراة الودية الدولية العربية، ويقابل منتخب سوريا أمام منتخب ماليزيا، وأيضاً يقابل منتخب فلسطين نظيره عمان، ويكون هذا في اللقاء الودي العربي بين كلاً من الفريقين، وتأتي المباريات كالتالي:

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

ليبيا X غينيا الإستوائية – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات دولية ودية

سوريا X ماليزيا – الساعة 12 ظهرا

عمان X فلسطين – الساعة 5:45 مساء

مالطة X جبل طارق – الساعة 9 مساء

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

دارلاستون تاون X سبورتنج خالسا – الساعة 9:45 مساء

هاستينج يونايتد X إيريت و بيلفيدير – الساعة 9:45 مساء

فلاكويل هيت X فاكينهام تاون – الساعة 9:45 مساء