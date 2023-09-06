انت الأن تتابع خبر من هو محمد زعلوك مهاجم الأهلي الجديد.. عماد متعب في الطريق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجل محمد زعلوك هدف في فوز الأهلي الودي على فريق ألوميني السلوفيني بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك في إطار المعسكر التدريبي الذي يقيمه المارد الأحمر في دولة النمسا استعداداً للموسم الجديد.المباراة انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف لهدف، وجاءت الأهداف عن طريق محمود كهربا، محمد زعلوك وصلاح محسن ولم تذاع المباراة عبر قناة النادي الأهلي، بناء على طلب المدير الفني السويسري مارسيل كولر.

معلومات عن محمد زعلوك

زعلوك لاعب الأهلي من مواليد 2005، وتم التعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من وادي دجلة، ضمن صفقة ضمت 6 لاعبين آخرين.

اللاعب يتنبأ له بأن يكون من المواهب الصاعدة في كرة القدم المصرية خلال الفترة المقبلة ويشبه الكثيرين بأنه مثل عماد متعب قناص الكرة المصرية السابق والنادي الأهلي.

محمد زعلوك صاحب الـ18 عام، يجيد اللعب بقدميه اليمنى واليسرى، كما يتميز بإجادته للعب بالرأس.

مع فريق وادي دجلة في الموسم السابق 27 مباراة، سجل 20 هدفًا، وقدم 5 تمريرات حاسمة ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي دوري الجمهورية، قبل أن ينتقل إلى سبورتنج لشبونة لقضاء فترة معايشة، ومن ثم الانتقال إلى الأهلي.

شاهد هدف محمد زعلوك الأول مع الأهلي

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اخبار الأهلي اليوم

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته خلال معسكره التدريبي بالنمسا، لخوض مباراة كأس السوبر الأفريقي أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري.

مباراة كأس السوبر الأفريقي الي ستجمع الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، ستقام يوم 15 سبتمبر الجاري بمدينة الطائف في المملكة العربية السعودية.

وكانت قرعة كأس العالم للأندية التي ستقام خلال الفترة من 12 ديسمبر إلى 22 من الشهر ذاته، قد أوقعت الأهلي مع الفائز من مباراة الاتحاد السعودي وأولاكند سيتي النيوزلندي.

وفي حال فوز الأهلي على الفائز من تلك المباراة، سيصعد لنصف النهائي لمواجهة بطل أمريكا الجنوبية.