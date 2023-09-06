انت الأن تتابع خبر مفاجأة في موقف مرتضى منصور من خوض انتخابات الزمالك الجديدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد أيام من رحيله عن رئاسة نادي الزمالك بشكل نهائي وتعين لجنة ثلاثية لإدارة شئون القلعة البيضاء، يبدو أن مرتضى منصور لم يستسلم ويتنازل عن مقعد رئيس النادي الأبيض.أحمد مرتضى منصور كشف عن خوض والده للانتخابات الجديدة على مقعد رئيس النادي، والتي ستقام في شهر أكتوبر المقبل.

مرتضى منصور يخوض انتخابات الزمالك

كما أكد نجل مرتضى منصور، أنه يدرس الترشح في انتخابات الزمالك المقبلة، مشيراً الى أن أهم شيء الان هو نجاح نادى الزمالك.

وقال أحمد مرتضى منصور في تصريحات ، أن المجلس السابق ترك النادي وفي الخزينة 36 مليون جنية، بالإضافة ل 700 ألف دولار باتحاد الكرة المصري، نافياً ما يتردد عن وجود مديونة على القلعة البيضاء تتجاوز المليار جنيه.

[أحمد مرتضى منصور]

أحمد مرتضى منصور

وشدد على أنا المبلغ الحقيقي لمديونية الزمالك هو 150 مليون جنيه فقط، وأن النادي يستطيع سداده بسهولة في حالة فك الحجز على الأرصدة.

ووجه أحمد مرتضى رسالة لجماهير الزمالك، مؤكداً أن المجلس عمل بجد على مدار 11 عاما، ولم يحقق النجاح في موسم واحد فقط، بالتالي لا يريد أن يحزن أي مشجع.

انتخابات الزمالك الجديدة

من جهة أخرى، أعلن فاروق جعفر نجم القلعة البيضاء السابق، ترشحه لخوض انتخابات الزمالك المقبلة.

وكانت لجنة تلقي طلبات الترشيح لانتخابات نادي الزمالك، قد أعلنت عن غلق باب تلقي الطلبات لليوم الأول بتقدم أربعة مرشحين.

حيث تقدم كل من كريم عادل عبيد، عضو الجمعية العمومية، على منصب أمين الصندوق، كما تقدم كل من أحمد عفيفي، رجب رواش، وأحمد فوده نصير بأوراق ترشحهم على منصب العضوية فوق السن.

لجنة تلقي طلبات الترشيح لانتخابات الزمالك تتكون من، عماد البناني المدير التنفيذي رئيسا للجنة، وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة، وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة، ومحمد عبد الفتاح، مدير المشتريات، ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات، وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات، ومصطفى سعيد مدير الخزينة، وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.