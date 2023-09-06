انت الأن تتابع خبر هل ينتهي الميركاتو الصيفي من غير مهاجم الأهلي الجديد.. شوبير يكشف التفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد، هو أكثر شئ يشغل بال جماهير الأهلي، خاصة وأن الفريق مقبل على خوض بطولات كثيرة في الموسم الجديد منها كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل بالمملكة العربية السعودية، وكذلك الدوري الأفريقي لكرة القدم والسوبر الأفريقي.الأهلي خلال فترة التعاقدات الصيفية الحالية، كان قريب من التعاقد مع المهاجم البرازيلي جيستافو سوزا، لكن تمسك ناديه الكوري الجنوبي به أفشل الصفقة.

مارسيل كولر أصر على التعاقد مع سوزا على الرغم من تعثر المفاضوات في أكثر من مناسبة مع ناديه الكوري الجنوبي.

الأهلي كان قد حصل على توقيع سوزا بعد موافققة النادي الكوري ولكن المدير الكوري هو من أوقف الصفقة التي كانت في الطريق إلى القلعة الحمراء

تطورات ملف مهاجم الأهلي الجديد

الإعلامي أحمد شوبير، قال في برنامجه التلفزيوني، أن إدارة التعاقدات في النادي الأهلي، عرضت مهاجمًا جديدًا على مارسيل كولر بعيد عن الأسماء التي ترددت في الفترة الحالية ونال رضا كولر، وستبدأ المفاوضات مع هذا المهاجم لضمه لصفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف شوبير، أن المعلومات التي لديه عن ملف المهاجم أن النادي الأهلي يسير في أكثر من اتجاه وأن الأمور تشهد انفراجة وإنفراجة قوية جدًا.

شوبير شدد على أن كولر. لديه حالة إعجاب باللاعب صلاح محسن واللاعب الشاب محمد زعلوك.

وكانت قناة النادي الأهلي، قد زفت بشرى لجماهير القلعة الحمراء، بأن النادي بات قريب للغاية من حسم ملف المهاجم الأجنبي.

وكان شوبير، قد كشف في تصريحات سابقة، أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب نجح في الحصول على توقيع مهاجم مغربي لدعم خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم.

ورحل من مهاجمي الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي كل من محمد شريف نحو نادي الخليج السعودي، شادي حسين لنادي زد وحسام حسن لنادي سموحة.