انت الأن تتابع خبر موعد مباراة الهلال القادمة .. لن تصدق العميد هيلاعب مين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام جمهور العميد السعودي في مصر والوطن العربي خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر الجاري، في معرفة موعد مباراة الهلال القادمة، بعد الفوز على اتحاد جدة في الدوري السعودي.

الهلال السعودي:

وتمكن لاعبو الهلال من التغلب على اتحاد جدة في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي للموسم الجديد 2023-2024، بنتيجة 4 أهداف مقابل 3 أهداف حيث جاءت الأهداف عن طريق كلا من رومارينيو الهدف الأول لاتحاد جدة في الدقيقة 16 من بداية الشوط الأول، ثم تعادل ميتروفيتش في الدقيقة 20، ثم أحرز كريم بنزيما الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول، ثم تعادل حمدالله الهدف الثالث لفريقه اتحاد جدة في الوقت البدل الضائع الشوط الأول من المباراة، ثم ميتروفيتش سجل الهدف الثاني والثالث في الدقيقة 61 و65 من عمر الشوط الثاني، ثم سجل سالم الدوسري في الدقيقة 72 من عمر المباراة.

موعد مباراة الهلال القادمة:

[الهلال]

موعد مباراة الهلال القادمة

ويؤدي لاعبو العميد السعودي تدريباتهم بها اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 اسعتداداً لـ”مباراة الهلال القادمة” والتي سوف يلاقي فيها الرياض وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري الإنجليزي، يوم الجمعة الموافق 15من الشهر الميلادي الحالي.

موعد مباراة الهلال والرياض في الدوري السعودي :

تقام مباراة الهلال والرياض في الدوري السعودي ، في تمام الساعة السادسة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والرياض دوري روشن السعودي:

تقوم مجموعة قنوات SSC السعودية بنقل أحداث مباراة الهلال والرياض وبالتحديد قناة SSC1..

تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والرياض في دوري روشن السعودي:

نايل سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

عرب سات

التردد: 11747 / 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 2/3