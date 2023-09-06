انت الأن تتابع خبر برونزية أردنية في بطولة آسيا للتايكواندو للأشبال والزهرات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تمكنت لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو لفئة الزهرات، صفاء عنيزات، من احراز الميدالية البرونزية في بطولة آسيا الخامسة للتايكواندو للأشبال والزهرات.

وقدمت عنيزات عرضا متميزا خلال البطولة التي انطلقت الأربعاء في العاصمة اللبنانية بيروت، قبل أن تتوج جهودها بالحصول على الميدالية البرونزية.

ويواصل المنتخب الوطني مشاركته في هذه البطولة، على أمل حصد المزيد من الميداليات في هذه التظاهرة الرياضية.