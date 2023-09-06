انت الأن تتابع خبر تفعيل تقنية الفار خلال مباريات الفيصلي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد مصدر في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأربعاء، أن الاتحاد سيقوم عبر شركة خاصة، بتركيب تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار" في ملعب عمّان الدولي خلال استضافة النادي الفيصلي لمبارياته البيتية في مسابقة دوري أبطال آسيا.

واشار المصدر إلى ان الاتحاد القاري متعاقد مع شركة خارجية تقوم بتركيب "الفار" وتشغيله، على أن تقوم بإزالة هذه التقنية بعد نهاية كل مباراة.

سبق أن أدخلت تقنية "الفار" في ملعبي عمّان الدولي والملك عبدالله الثاني في القويسمة، خلال تصفيات كأس العالم لكرة القدم الماضية.

وفي 24 آب الماضي، أوقعت قرعة دوري أبطال آسيا التي سحبت في كوالالمبور، النادي الفيصلي بطل دوري المحترفين، في المجموعة الثانية إلى جانب السد القطري، بطل نسخة عام 2011، وناساف الأوزبكي والشارقة الإماراتي.

ويشارك الفيصلي للمرة الأولى في تاريخه في دوري أبطال آسيا أقوى منافسات القارة لناحية الأندية، علما بأن الفيصلي له لقبين في كأس الاتحاد الآسيوي عامي 2005 و2006.

ويفتتح الفيصلي مشواره في دوري الأبطال في 18 أيلول الحالي باستضافة ناساف الأوزبكي على ملعب عمّان الدولي. وتمدت مباريات دور المجموعات إلى 4 كانون الأول المقبل.