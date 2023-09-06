اليمن يكتفي بـ"برونز" غرب آسيا للمبارزة في الأردن

اليمن يكتفي بـ"برونز" غرب آسيا للمبارزة في الأردنأنهى المنتخب الوطني مشاركته في بطولتي آسيا وغرب آسيا للمبارزة بالعاصمة الأردنية عمّان بتحقيقه المركز الثالث مكرر في منافسات الفردي تحت 20 سنة و23 سنة.

وخاض لاعبو المنتخب المنافسات في سلاح الأيبيه، ليكتفوا ببرونزيتي المركز الثالث مقاسمة مع منتخب عمان، فيما حلت البحرين ثانيا خلف الأردن المتوج باللقب.

واعتبر مدرب المنتخب، محمد مسعود، النتيجة مرضية بالنظر لتواضع عملية الإعداد التي اقتصرت على المجهود الذاتي للاعبين في ظل عدم توفر الإمكانيات اللازمة لإقامة معسكر تدريبي يضمن الجاهزية الفنية والبدنية المثلى للمشاركة في هذين الإستحقاقين.

يُذكر أن قائمة المنتخب ضمت اللاعبين أحمد اليوسفي، والحسن السالمي، وأسامة بادي، وسعد المدحجي.