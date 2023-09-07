انت الأن تتابع خبر الوطني الأولمبي يتخطى بروناي بتُساعية نظيفة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تفوّق المنتخب الوطنيّ الأولمبي لكرة القدم تحت سن 23 عامًا على نظيره منتخب بروناي، بـ 9 أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم الأربعاء، على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، في مستهل مباريات الفريقين في التصفيات الآسيوية، وتصدر المنتخب الوطني ترتيب المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن عُمان.

ويستضيف الاتحاد الأردني لكرة القدم منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية والتي تقام خلال الفترة 6-12 سبتمبر (أيلول) الحالي، على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، بمشاركة منتخبات سوريا، عُمان، بروناي، إلى جانب المنتخب الوطني.



ويلتقي المنتخب الوطني في مباراته الثانية مع نظيره العماني عند التاسعة مساء السبت المقبل، قبل أن يواجه سوريا بالتوقيت ذاته يوم الثلاثاء المقبل.



ويتأهل للنهائيات الآسيوية صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني في جميع المجموعات. حيثُ ستقام نهائيات كأس آسيا تحت سن 23 في قطر، خلال الفترة من 15 نيسان ولغاية 3 أيار 2024، بمشاركة 16 منتخبًا، حيث تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى أولمبياد باريس 2024 مباشرة، فيما يخوض صاحب المركز الرابع مواجهة الملحق العالمي.