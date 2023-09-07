انت الأن تتابع خبر تسريب أجور الفنانين يثير ضجة والجمهور: اتقوا الله والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أزمة كبيرة اشتعلت بالوسط الفني المصري وعلى مواقع التواصل بعد تسريب قائمة أجور الفنانين في مصر.

وجاءت هذه الضجة بالتزامن مع إعلان نقابة المهن السينمائية عن تحديد أجور الفنانين بالحد الأدنى للأجور.

أعرب المتابعون عن غضبهم بسبب قائمة الأجور الضخمة التي تم تسريبها بالتزامن مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها مصر، قائلين: "اتقوا الله"، في الوقت الذي أكد فيه نجوم الفن والمخرجين على أن القائمة المتداولة مفبركة وغير صحيحة.

بدورها علقت الممثلة نشوى مصطفى على هذا التسريب عبر حسابها في فيسبوك، وأكدت انه من غير المنطقي نشر القائمة في الوقت الذي تعاني فيه البلاد أزمات اقتصادية، والتي قد تتسبّب في شحن الجماهير ضدّ الفنانين،خاصة ان المعلومات الواردة مفبركة وغير صحيحة.

كما اتهم السيناريست عمرو سمير المنتج جمال العدل بأنه هو من وضع تلك الأجور، وأكد أنّ السوق عرض وطلب، ولا يحق له أن يحدّد أجراً موحّداً للعاملين في المجال الفني، ونفى العدل نفى صلته بقائمة الأجور، فاعتذر منه السيناريست بشكل رسمي بعدما اتضح في النهاية أن لا علاقة له بها.

بدوره قال المخرج يسري نصرالله عبر الفيسبوك قائلا: "هل أعلنت شركات الإنتاج الحرب على العاملين في الصناعة"؟ وتوقع أن يكون تخفيض أجر مهندسي الصوت حادثاً فردياً لم تُعلن من اتحاد منتجي المسلسلات المصرية.

ونشرت نقابة المهن السينمائية بيان قالت فيه: