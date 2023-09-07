انت الأن تتابع خبر موعد مباراة منتخب السعودية وكوستاريكا.. أول محطات روبرتو مانشيني مع الصقور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ستكون مباراة منتخب السعودية وكوستاريكا الودية، هى أول محطات المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، مع المنتخب السعودي بعد أـن تولى رسمياً تدريب الصقور بعقد يمتد حتى عام 2027.وتأتي مباراة منتخب السعودية وكوستاريكا، ضمن فترة التوقف الدولي للمنتخبات بشهر سبتمبر الجاري.

كما سيلتقي الصقور مع منتخب كوريا الجنوبية ودياً يوم 12 سبتمبر الجاري وذلك خلال فترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر 2023، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا التي ستقام في قطر يناير المقبل.

مباراتي منتخب السعودي ضد كل من كوستاريكا وكوريا الجنوبية، ستقاما على “ملعب سانت جيمس بارك” الملعب الخاص بنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

يكذر أن المنتخب السعودي يتواجد في المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس آسيا 2023، بجانب منتخبات عمان، قيرغستان، وتايلاند.

وكان روبرتو مانشيني صاحب الـ58 عاماً، قد رحل عن تدريب منتخب إيطاليا، ليتولى تدريب منتخب السعودية حتى 2027.

مانشيني الذي سبق له تدريب إنتر ميلان الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي وجالطة سراي التركي، قاد منتخب إيطاليا في 61 مباراة، حقق الأزوري معه الفوز في 37 مباراة وتعادل في 15 وتلقى 9 هزائم في فترة تدريب للمنتخب الإيطالي وصلت إلى ما يزيد عن خمس سنوات.

موعد مباراة منتخب السعودية وكوستاريكا

المباراة ستقام بين المنتخبين يوم الجمعة القادمة الموافق 8 سبتمبر لعام 2023 على أن تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت السعودية ومصر، الثامنة مساءً بتوقيت جرينتش، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة منتخب السعودية وكوستاريكا

المباراة منقولة عبر قنوات SSC ، الناقل الحصري لمباريات المنتخب السعودي.

تشكيل منتخب السعودية المتوقع لمواجهة كوستاريكا

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: ياسر الشهراني – سلطان الغنام – أحمد شراحيلي – سعود عبد الحميد

خط الوسط: عبد الله الخيبري – ناصر الدوسري – سالم الدوسري – عبد الرحمن غريب – محمد كنو

خط الهجوم: فراس البريكان

قائمة منتخب السعودية لمعسكر سبتمبر في إنجلترا