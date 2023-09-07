انت الأن تتابع خبر موعد مباراة اتحاد جدة القادمة .. تعرف على منافس الآتي بعد هزيمة الهلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تساؤلات كثيرة خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الخميس الموافق 7 سبتمبر 2023 من قبل الجماهير حول موعد مباراة اتحاد جدة القادمة، بعد الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها من غريمه التقليدي الهلال في الدوري السعودي.

اتحاد جدة:

ومنيت شباك حارس اتحاد جدة جروهي في مباراة الهلال في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي للموسم الجديد 2023-2024، قبل فترة التوقف الدولي بأربعة 4 أهداف مرة واحدة حيث جاءت الأهداف هذ المباراة النارية والتي شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً عن طريق كلا من رومارينيو الهدف الأول لاتحاد جدة في الدقيقة 16 من بداية الشوط الأول، ثم تعادل ميتروفيتش في الدقيقة 20، ثم أحرز كريم بنزيما الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول، ثم تعادل حمدالله الهدف الثالث لفريقه اتحاد جدة في الوقت البدل الضائع الشوط الأول من المباراة، ثم ميتروفيتش سجل الهدف الثاني والثالث في الدقيقة 61 و65 من عمر الشوط الثاني، ثم سجل سالم الدوسري في الدقيقة 72 من عمر المباراة.

موعد مباراة اتحاد جدة القادمة:

[اتحاد جدة]

موعد مباراة اتحاد جدة القادمة

ويواصل لاعبو الآتي السعودي تدريباتهم بها اليوم الخميس السابع من شهر سبتمبر الجاري، 22 صفر 1445 هجرياً اسعتداداً لـ”مباراة اتحاد جدة القادمة” والتي سوف يلاقي فيها الأخدود وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر دور روشن السعودي، يوم الخميس الموافق 14 من الشهر الميلادي الحالي.

موعد مباراة اتحاد جدة والأخدود في الدوري السعودي :

تقام مباراة اتحاد جدة والأخدود في الدوري السعودي ، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

القنوات الناقلة لمباراة اتحاد جدة والأخدود دوري روشن السعودي:

تقوم مجموعة قنوات SSC السعودية بنقل أحداث مباراة اتحاد جدة والأخدود وبالتحديد قناة SSC1..

تردد القنوات الناقلة لمباراة اتحاد جدة والأخدود في دوري روشن السعودي:

نايل سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

عرب سات

التردد: 11747 / 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 2/3