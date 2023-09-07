انت الأن تتابع خبر جدول مباريات اليوم الخميس 7 سبتمبر والقنوات الناقلة.. لقاء ناري بين فرنسا وإيرلندا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يرغب الكثيرين حالياً في معرفة جدول مباريات اليوم الخميس 7 سبتمبر والقنوات الناقلة، حيث أن يتم العمل على بث الكثير من اللقاءات والمسابقات الودية المميزة، ويتصدرها فرنسا أمام إيرلندا في التصفيات الخاصة بأمم أوروبا 2024، وهذا بجانب بث التصفيات الخاصة بأمم إفريقيا ومن أبرزها لقاء الجزائر أمام تنزانيا.

مباريات اليوم

ونقدم لكل عشاق الساحرة المستديرة مباريات اليوم الخميس والتي تبث على جميع الشاشات لكل عشاق الساحرة المستديرة، ويريد أن يتابعها الكثيرين ممن يتواجدون في مصر والوطن العربي، ومن أهم اللقاءات التي تقدم الجزائر أمام نظيره تنزانيا، حيث أنها من أكثر الأشياء الذي يريد أن يتابعها الكثيرين بشكل مستمر.

جدول مباريات اليوم

ويحتوي جدول مباريات اليوم الخميس على الكثير من اللقاءات الهامة التي تكون على جميع الملاعب المنتشرة في العالم ومن أهمها لقاءات تصفيات أمم إفريقيا، ويريد الجميع متابعتها بشكل مستمر لأنها من اللقاءات الهامة والأساسية الذي يريد أن يتابعها كل المشاهدين والمتابعين في كل الأوقات، والجدول يأتي كما يلي:

مواعيد مباريات تصفيات أمم أوروبا والقنوات الناقلة

كازاخستان X فنلندا – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports 1 HD

ليتوانيا X الجبل الأسود – الساعة 7 مساء

صربيا X المجر – الساعة 9:45 مساء

الدانمارك X سان مارينو – الساعة 9:45 مساء

سلوفينيا X إيرلندا الشمالية – الساعة 9:45 مساء

التشيك X ألبانيا – الساعة 9:45 مساء

هولندا X اليونان – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports 2 HD

فرنسا X إيرلندا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports 1 HD

بولندا X جزر فاروه – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports 3 HD

مواعيد مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية

باراجواي X بيرو – الساعة 1:30 صباحا

كولومبيا X فنزويلا – الساعة 2 صباحا

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

غانا X جمهورية إفريقيا الوسطى – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports 6 HD

أنجولا X مدغشقر – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports 7 HD

الجزائر X تنزانيا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 6 HD

تونس X بوتسوانا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 7 HD

النيجر X أوغندا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 8 HD

مواعيد مباريات دولية ودية

بنجلادش X أفغانستان – الساعة 1 ظهرا

قطر X كينيا – الساعة 6:15 مساء

بلغاريا X إيران – الساعة 7 مساء

النرويج X الأردن – الساعة 8 مساء

النمسا X مولدوفا – الساعة 9:30 مساء

ويلز X كوريا الجنوبية – الساعة 9:45 مساء