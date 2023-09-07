انت الأن تتابع خبر لعشاق لعبة العمالقة.. موعد مباراة أمريكا وألمانيا في كأس العالم لكرة السلة 2023 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وصلت بطولة كأس العالم لكرة السلة 2023، المقامة في الفلبين وإندونيسيا واليابان لمرحلة الدور نصف النهائي، بعد انتهاء مباريات الدور ربع النهائي من البطولة، وستكون أبرز مواجهات الدور نصف النهائي، لقاء ناري بين أمريكا وألمانيا.مباريات الدور نصف النهائي من مونديال السلة، سيشهد مواجهة بين أوروبا وأمريكا الشمالية، حيث يمثل أوروبا كل من صربيا وألمانيا، بينما تمثل كندا والولايات المتحدة الأمريكية قارة أمريكا الشمالية.

منتخب أمريكا وصل لنصف نهائي كأس العالم لكرة السلة، بعد الفوز على منتخب إيطاليا بنتيجة 100-63 في الدور ربع النهائي من البطولة، بينما المنتخب الألماني فاز على منتخب لاتفيا بصعوبة بنتيجة 81-79.

منتخب صربيا وصل لنصف نهائي كأس العالم بالفوز على ليتوانيا 87-68 أما المنتخب الكندي فاستطاع الفوز على منتخب سلوفينيا بنتيجة 100-89.

ويعد المنتخب الأمريكي، صاحب الرقم القياسي في تحقيق لقب مونديال العمالقة بالتساوي مع منتخب يوغسلافيا، ولكل منهما 5 ألقاب.

ويسعى المنتخب الأمريكي للفوز على حساب نظيره الألماني ومواصلة مشواره نجو اللقاء النهائي في المونديال وتحقيق اللقب، لتعوض الخروج في كأس العالم السابقة عام 2019 من دور ربع النهائي في أسوأ نتيجة في تاريخ الأمريكان بالمونديال.

بينما يأمل الألمان الذي يتواجدون في نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخهم، بالوصول على حساب منتخب أمريكا القوي للمباراة النهائية وتحقيق اللقب الأول في تاريخه.

موعد مباراة أمريكا وألمانيا في نصف نهائي كأس العالم لكرة السلة 2023

المباراة ستقام يوم الجمعة الموافق 8 سبتمبر 2023، وتنطلق في تمام الساعة 15:40 مساء بتوقيت مصر والسعودية، 16:40 بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة أمريكا وألمانيا في نصف نهائي كأس العالم لكرة السلة 2023

المباراة منقولة بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط، عبر شبكة قنوات بي أن سبورتس القطرية.