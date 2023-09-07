انت الأن تتابع خبر الأمير علي يزور معسكر المنتخب في أوسلو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشاد سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس اتحاد كرة القدم، بجهود لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، متمنيًا لهم التوفيق في رحلتهم المقبلة بالمنافسات الرسمية، المتمثلة بتصفيات كأس العالم ونهائيات كأس آسيا، وحرص سموه على زيارة وفد المنتخب المتواجد في النرويج، استعدادًا للقاء المنتخب النرويجي وديًا عند الثامنة من مساء الخميس، في إطار تحضيرات منتخب النشامى للاستحقاقات الرسمية المقبلة.

وقال موقع اتحاد كرة القدم على "فيسبوك"، إن سمو الأمير علي بن الحسين زار أمس معسكر النشامى في أوسلو قبل المواجهة الودية أمام النرويج لتحفيز اللاعبين الذين ثمنوا دعم سموه في سبيل الارتقاء بالكرة الأردنية بحثًا عن مزيد من الإنجازات.