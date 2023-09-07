انت الأن تتابع خبر بالأسماء: منتخب الكراتيه يشارك في الدوري العالمي بإيرلندا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يشارك المنتخب الوطني للكراتيه في الجولة الرابعة والأخيرة لهذا العام من بطولة الدوري العالمي والتي تحتضنها مدينة دبلن الايرلندية وتنطلق يوم الجمعة وتستمر حتى مساء الأحد.

وتتكون بعثة المنتخب الوطني المشاركة في البطولة من المدير الفني محمد إبراهيم والمعالجة هلا محارمة إلى جانب اللاعبين: عبدالله حماد وعمر شقرة (وزن تحت 60 كغم)، عبدالرحمن المصاطفة وعفيف غيث (وزن تحت 67كغم) وحسن مصاروة (وزن تحت 75 كغم) ومحمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم).

ويشارك في منافسات الجمعة كل من اللاعبين، عبدالله حماد وعمر شقرة وعبدالرحمن المصاطفة وعفيف غيث على أن يلعب محمد الجعفري يوم بعد غد السبت.

وكان المنتخب الوطني للكراتيه حقق في الجولات الثلاثة الماضية من بطولة الدوري العالمي والتي أقيمت في كل من مصر واليابان والمغرب، 6 ميداليات من بينها 4 ذهبيات، ذهبيتان لمحمد الجعفري، وذهبيتان لعبدالرحمن المصاطفة، وفضية للاعب عفيف غيث، وبرونزية للاعب محمد الجعفري.

وينافس كل من اللاعبين، عبدالله حماد وعمر شقرة وعبدالرحمن المصاطفة ومحمد الجعفري، مع نهاية جولة دبلن، على نيل جائزة "الفائزون الكبار" لأفضل لاعبي الكراتيه على مستوى العالم والتي تمنح لمن شاركوا في جولات الدوري العالمي وحققوا أفضل الإنجازات في هذه الجولات خلال العام.