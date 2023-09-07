انت الأن تتابع خبر إعادة انتخاب الخليفي رئيسًا لرابطة الأندية الأوروبية والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعيد انتخاب رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي، القطري ناصر غانم الخليفي، الخميس، رئيسًا لرابطة الأندية الأوروبية (ECA)، وذلك خلال الجمعية العمومية الثلاثين للرابطة المنعقدة في العاصمة الألمانية برلين، بحضور رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، ألكسندر تشيفرين، ومشاركة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو عبر تقنية الفيديو.

وسيستمر الخليفي في منصبه حتى 2027، بعدما انتخب مجددًا رئيسًا للرابطة، وكان الخليفي قبل انتخابه قد قال أمام الحاضرين: "نحن نواصل إصلاحاتنا الرئيسية التي بدأناها خلال العامين الماضيين، لنصبح أكثر انفتاحًا وشمولًا أكثر من أي وقت مضى بوصفنا الممثل الوحيد المعترف به للأندية".

وعلى هامش الانتخابات وقعت رابطة الأندية الأوروبية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مذكرة تفاهم متجددة (MoU) كإجراء يمدد الاتفاقية والشراكة بينهما حتى عام 2030.